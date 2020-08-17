Профсоюз учителей: педагоги массово проигнорируют обязанность носить маски
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе НСН заявил, что проверить исполнение новой обязанности будет невозможно.
Для борьбы с распространением COVID-19 в новом учебном году учителей российских школ обяжут носить защитные маски, заявили в Минпросвещения РФ. Там подчеркнули, что для детей это средство защиты будет не обязательным, но они могут носить его в том случае, если на защитной маске в школе настаивают родители.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН предположил, что учителей скорее будут наказывать за отказ от вакцины против COVID-19, чем за не ношение масок.
«Очевидно, что если такое требование возникнет, то маски должны будут обеспечиваться для учителей государством. Однако проверить исполнение этой обязанности будет невозможно. Поэтому, я думаю, что это распоряжение будет массово игнорироваться. Да и санкций сейчас пока никаких быть не может. Вот в случае с вакциной от коронавируса не привитых, без особых на то оснований, учителей можно будет как-то наказывать – сначала не допускать до занятий, а потом увольнять. А каким образом можно наказать учителя, который не надевает маску, я не представляю», - сказал Луховицкий.
Ранее НСН писала об инициативе дать дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября родителям российских первоклассников. С такой инициативой выступила глава Института прогрессивного образования Анна Маркс, предложившая эту идею вице-премьеру Татьяне Голиковой.
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