Профсоюз учителей: педагоги массово проигнорируют обязанность носить маски

Для борьбы с распространением COVID-19 в новом учебном году учителей российских школ обяжут носить защитные маски, заявили в Минпросвещения РФ. Там подчеркнули, что для детей это средство защиты будет не обязательным, но они могут носить его в том случае, если на защитной маске в школе настаивают родители.

Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в эфире НСН предположил, что учителей скорее будут наказывать за отказ от вакцины против COVID-19, чем за не ношение масок.