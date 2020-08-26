Сорвет ли COVID-19 учебный год? Трудные условия и новые угрозы

Идею переноса начала учебного года не поддержали и в Национальном родительском комитете (НРК). На пресс-конференции в НСН председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты Ирина Волынец заявила, что организация обучения детей в несколько смен для разделения потоков в условиях коронавируса лучше, чем дистанционное или «семейное образование» на дому.

«Я как мама четверых школьников такую ответственность на себя бы не взяла. Я понимаю, что у меня, возможно, не хватит компетенций, терпения, времени для того, чтобы дать детям всю необходимую информацию в правильной форме и проконтролировать знание предметов. При этом проверка знаний, равно как и организация этого процесса, методическая поддержка родителей - это куда более дорогое удовольствие, чем собрать ребёнка в школу, обеспечив его всем необходимым. Но лоббисты массового перехода на семейное образование об этом умалчивают», - подчеркнула Волынец.

В свою очередь о трудностях работы учителей в новых условиях рассказал НСН замруководителя Московского городского профсоюза работников образования Константин Гужевкин.

«Учительское сообщество боится, что если будут распределены сейчас потоки, если будут увеличены интервалы прихода (учеников в школу. – прим. НСН), то, конечно же, будет увеличиваться нагрузка на учителей. Как показал проведённый нами опрос, главной проблемой является то, что нет достаточной информации, как всё будет происходить. Сейчас самое главное, чтобы все участники образовательного процесса были достаточно осведомлены, как будет происходить открытие учебного года», - отметил он.

Тем не менее, педагогам можно не волноваться хотя бы по поводу ношения масок во время уроков. Директор АНО «Центр по правовой поддержке «Мама в праве», эксперт ОНФ Виктория Рашина рассказала на пресс-конференции в НСН, что это всего лишь рекомендация.

«Надеюсь, что рекомендацией и останется, поскольку непосредственно в процессе обучения носить маску крайне тяжело, особенно, если мы говорим о педагогах старшего возраста. Родители также были озабочены принудительным ношением масок в отношении детей, но такого требования в обязательном порядке нет - дети могут носить маски на своё усмотрение», - отметила она.

Уже сейчас можно быть уверенным, что начало учебного года в России не перенесут. Тем не менее, угроза второй волны коронавируса никуда не исчезла и в среднесрочной перспективе не исчезнет. А значит, как учителям, так и ученикам придется привыкать к новым условиям.















