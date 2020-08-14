В ВОЗ назвали школы потенциальными очагами COVID-19
Школы могут стать новыми очагами распространения коронавирусной инфекции с началом нового учебного года, сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве.
Он выразил обеспокоенность гигиеническим оснащением школ, сообщив, что ещё в прошлом году 43% всех школ не имели даже места, где учащиеся и учителя могли бы помыть руки водой с мылом, пишет «Российская газета».
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что массовые мероприятия в школах России не будут проводиться до 1 января 2021 года, а председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко в беседе с НСН рассказала при каких условиях школы могут быть переведены на дистанционное обучение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru