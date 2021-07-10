«Корона»-регионы. Эксперты назвали российские области с угрожающим уровнем заболеваемости COVID-19

Медики в эфире НСН раскрыли, в каких российских регионах необходимо бороться с коронавирусом в первую очередь, чтобы снизить заболеваемость в стране.

В России за прошедшие сутки умерли 752 человека от COVID-19. Это новый максимум, зафиксированный оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Всего от заболевания погибли 142 253 пациента.

Предыдущий максимум зафиксирован 6 июля и составил 737 смертей. Больше всего людей погибли в Москве - 108, в Санкт-Петербурге – 102 человека, в Иркутской и Нижегородской областях скончались по 28 россиян.

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Депутат Госдумы РФ, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН рассказал, в каких регионах России больше всего заражений.

«Три региона делают погоду по заболеваемости – Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Если мы в первой десятке таких регионов наведем порядок, то в принципе вся остальная ситуация будет носить спорадический характер. Вот Забайкалье объявило тотальные запреты… Зачем? Вы отработайте противоэпидемические мероприятия, а не называйте громкими словами, от которых народ расслабляется, а не мобилизуется» - отметил Онищенко.

Также Онищенко уточнил, что помимо Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга в топ-5 регионов с высокой заболеваемостью входят Нижегородская и Ростовская области.

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По мнению бывшего главного инфекциониста столицы Николая Малышева, благодаря набранным темпам вакцинации сентябрьского «пика» коронавируса удастся избежать. Об этом он заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Безусловно, такие факторы как осенняя погода, возвращение граждан из отпусков, начало учебного года могут повлиять, но, учитывая, что кампания по вакцинации у нас более-менее пошла нужным темпом, будем оптимистами: думаю, что за 2,5 месяца будет многое сделано. Дай Бог, чтобы темпы вакцинации сохранялись», - отметил эксперт.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ОнищенкоВакцинацияПандемияКоронавирус
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