«Корона»-регионы. Эксперты назвали российские области с угрожающим уровнем заболеваемости COVID-19

В России за прошедшие сутки умерли 752 человека от COVID-19. Это новый максимум, зафиксированный оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Всего от заболевания погибли 142 253 пациента.

Предыдущий максимум зафиксирован 6 июля и составил 737 смертей. Больше всего людей погибли в Москве - 108, в Санкт-Петербурге – 102 человека, в Иркутской и Нижегородской областях скончались по 28 россиян.