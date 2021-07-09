Губернатор Подмосковья рассказал, как избежать новых коронавирусных ограничений

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в настоящее время вакцинацию в регионе в день проходят до 55 тысяч человек.

По его словам, если будут сохраняться такие высокие темпы, то дополнительные ограничения для борьбы с коронавирусом в Подмосковье не понадобятся, сообщает «Радио 1».

«Главное, чтобы этот злосчастный коронавирус дальше не мутировал», – резюмировал Воробьёв.

В настоящее время в Подмосковье ограничено проведение массовых мероприятий, а для для посещения кафе и ресторанов требуется QR-код, который также понадобится для заселения в гостиницу на срок от трёх суток.

