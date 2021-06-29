«Вопрос: чем прививаться?» Сооснователь «Квартета И» выступил за доступ к иностранным вакцинам
Актер заявил в пресс-центре НСН, что граждане должны сами выбирать, каким препаратом вакцинироваться.
Вакцинироваться нужно, но совершенно не обязательно только российской вакциной, заявил актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин на пресс-конференции в НСН.
«Я не привился. Не буду вешать на себя никаких звезд, но скажу честно: я не знаю, надо или нет. У меня пока антитела, поэтому я более-менее спокоен. Я не хочу рекламировать то, что до конца не знаю, я не медик. Прививаться или нет – дело каждого. Я не хочу, чтобы люди болели. Конечно, вакцинироваться надо, но вопрос – чем? И, может быть, не всегда нашей вакциной? Я, конечно, патриот, и не спорю, что наше – тоже хорошее. Но, может, кто-то захочет американское или израильское?», - поделился он.
По мнению актера, необходимо было закрывать границы и запрещать авиасообщение с другими странами, чтобы защититься от новых штаммов вируса.
«И я хотел бы, чтобы в свое время оградились от индийского штамма, который только-только пошёл. Есть же рычажок: раз – и занавес вниз, никто больше не летает. Почему другие страны закрылись вовремя? А мы дружим со всеми», - посетовал Ларин.
Ранее Камиль Ларин в пресс-центре НСН заявил, что его страшные сказки несут психотерапевтический эффект.
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