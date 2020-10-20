Когда пик COVID? Власти и врачи о перспективе нового локдауна
По информации источников СМИ, введение масштабных ограничений в России из-за распространения COVID-19 по сценарию апреля 2020 всё же возможно, несмотря на все попытки избежать нового локдауна.
Представители Кремля на недавнем совещании с участием столичных чиновников настаивали на том, чтобы власти Москвы пока не вводили полный локдаун из-за COVID-19 и сначала оценили эффект от «мягких» мер. Об этом заявили источники газеты «Коммерсантъ». Столичные власти пока обходятся точечными ограничениями: ужесточают контроль за соблюдением масочного режима и переводом сотрудников фирм на удалёнку. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что запрет на въезд и выезд из города, а также комендатский час и другие жёсткие меры в столице «абсолютно неприемлемы и невозможны». В вопросах противодействия пандемии мэрия пока стремится найти «золотую середину».
Вместе с тем, ситуация во всех регионах разная, и тем субъектам РФ, где ресурс системы здравоохранения уже близок к исчерпанию, всё же грозит введение локдауна по апрельскому сценарию, утверждают собеседники издания. Это нежелательный сценарий, но он не исключён, подчёркивают они.
Ежедневный прирост новых выявляемых случаев заражения в России уже побил весенние антирекорды. Этот показатель 16 октября превысил 15 тысяч, а 19 октября – и 16 тысяч случаев. На пике будет ещё больше случаев заражений, и локдаун не поможет избежать этого, заявил в беседе с НСН эпидемиолог Феликс Ершов.
«По-моему, ожидается пик до 20 тысяч заболевших в сутки, после чего ситуация пойдет на спад. В этой ситуации не поможет даже локдаун. Уже не выдержат ни люди, ни экономика. Это просто невозможно, так как надо объявлять карантин», - отметил он.
Нынешний рост статистики Ершов объяснил сезонной заболеваемостью и хорошо налаженным тестированием. Он уверен, что ситуация стабилизируется до конца года.
Между тем специалисты научной лаборатории Моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ им. Плеханова, снижение темпов прироста новых случаев COVID-19 произойдёт уже в начале ноября, передаёт РИА Новости.
Большие надежды в борьбе с коронавирусной инфекцией власти и эпидемиологи возлагают на вакцинацию. Собянин уже пообещал москвичам, что массово прививки от COVID начнут делать в декабре-январе.
Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал НСН, что в первую очередь вакцинироваться должны люди из групп риска - врачи, преподаватели, пожилые старше 65 лет и пациенты с тяжелыми заболеваниями. Однако до замедления распространения инфекции пока ещё далеко, подчеркнул он.
«Ситуация зависит от доли имеющих иммунитет. По законам эпидемиологии, эпидемия замедляется при 60%, останавливается при 80%», - объяснил он.
Его коллега, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн полагает, что о полной победе над коронавирусом можно будет говорить только через два-три года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru