«Могли и помочь». Онищенко оценил версию искусственного происхождения COVID-19

Об опасности эпидемий рукотворных вирусных инфекций в будущем предупредили эксперты Совета безопасности России. По их мнению, о такой возможности свидетельствуют развитие пандемии коронавируса COVID-19. Поэтому научный совет при Совбезе предложил прописать в документах стратегического планирования изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных с созданием искусственных вирусов.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН подтвердил обоснованность таких опасений.

«Мы вступаем в шестой технологический уклад, где будут доминировать достижения биотехнологий, синтетической биологии, когда можно создать не только искусственный вирус, но и искусственную жизнь. Мы это видели на овечках Долли, на искусственной бактерии «Синтия». Нам нужно создавать правовой механизм контроля не столько за биологическим, сколько за генетическим оружием. Актуальность таких механизмов очень высока, потому что возможности науки сегодня огромны», - подчеркнул Онищенко.