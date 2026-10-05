Президент Финляндии Стубб: новый мировой порядок установится к 2030 году

Стубб уверен, что в данный момент мировая обстановка остается в переходном периоде. Это делает ситуацию довольно сложной.



Финский президент добавил, что в это нестабильное время смотрит в будущее с учетом своего сорокалетнего опыта путешествий по Атлантическому океану — сначала в качестве студента, а ныне как глава государства.



Недавно зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил США войной в космосе при блокировке «Рассвета».

