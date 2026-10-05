Президент Финляндии Стубб: новый мировой порядок установится к 2030 году

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что сейчас мир находится в нестабильном состоянии и ему нужно дать еще около пяти лет. К этому моменту образуется новый порядок. Об этом он сказал в интервью Washington Post.

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Стубб уверен, что в данный момент мировая обстановка остается в переходном периоде. Это делает ситуацию довольно сложной.

Финский президент добавил, что в это нестабильное время смотрит в будущее с учетом своего сорокалетнего опыта путешествий по Атлантическому океану — сначала в качестве студента, а ныне как глава государства.

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ФОТО: ТАСС / AP
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