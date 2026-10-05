МИД России осудил попытку теракта на борту самолета FlyDubai

В Москве приняли к сведению заявление Генпрокуратуры ОАЭ от 3 октября, в котором инцидент классифицировали как попытку теракта. Представители министерства напомнили, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров трагедию удалось предотвратить.



30 сентября самолет FlyDubai летел из Дубая в Тель-Авив. Позже подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании уточнили, что между летчиками произошла драка.



Также СМИ появилась информация, что один из них ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Власти Израиля, как и Генпрокуратура ОАЭ, назвали случившееся попыткой теракта.



Ранее стало известно, что задержанный пилот Flydubai хотел разбить воздушное судно в аэропорту в Тель-Авиве.

