МИД России осудил попытку теракта на борту самолета FlyDubai

Россия решительно осуждает попытку теракта на борту самолета FlyDubai и рассчитывает на объективное расследование. Об этом сообщили представители МИД РФ.

Генпрокурор ОАЭ: ЧП на борту самолета Flydubai было попыткой теракта

В Москве приняли к сведению заявление Генпрокуратуры ОАЭ от 3 октября, в котором инцидент классифицировали как попытку теракта. Представители министерства напомнили, что благодаря мужеству первого пилота и пассажиров трагедию удалось предотвратить.

30 сентября самолет FlyDubai летел из Дубая в Тель-Авив. Позже подал сигнал о чрезвычайной ситуации и экстренно приземлился в Саудовской Аравии. В авиакомпании уточнили, что между летчиками произошла драка.

Также СМИ появилась информация, что один из них ранил второго ножом и хотел устроить авиакатастрофу. Власти Израиля, как и Генпрокуратура ОАЭ, назвали случившееся попыткой теракта.

Ранее стало известно, что задержанный пилот Flydubai хотел разбить воздушное судно в аэропорту в Тель-Авиве.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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