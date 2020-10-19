Иммунолог назвал условия прекращения пандемии COVID-19

Терапевт-иммунолог рассказал в эфире, кому нужно вакцинироваться в первую очередь.



Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в декабре-январе. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, кому нужно вакцинироваться в первую очередь.

«Группы риска - врачей, преподавателей, которые массово общаются с людьми, пожилых старше 65 лет и людей с тяжелыми заболеваниями. Но везде – по согласованию с лечащим врачом», - сказал Жемчугов.

По его словам, до замедления распространения коронавируса как в Москве, так и по стране в целом еще далеко.

Помогающие COVID-больным врачи пройдут вакцинацию до конца года

«Ситуация зависит от доли имеющих иммунитет. По законам эпидемиологии, эпидемия замедляется при 60%, останавливается при 80%», - пояснил медик.

Он призвал отдельно вакцинироваться от гриппа и от коронавируса.

«С точки зрения здравого смысла, стоит провакцинироваться сначала от гриппа, а через месяц от коронавируса. Если кто пожелает и находится в группе риска, по согласованию со своим лечащим врачом. Считаю, что лучше вакцины не вместе вводить, а раздельно. Сначала от гриппа, потом от коронавируса. Повторно вакцинироваться после первой прививки или перенесенного заболевания стоит не раньше чем через год», – заключил эксперт.

Ранее в Минздраве заявили, что стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией в России можно ждать примерно через две недели.

По официальным данным, в России заразились коронавирусом более 1,4 миллиона человек, или порядка 1% населения страны.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Сергей СобянинМоскваВакцинация
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