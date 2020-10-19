Иммунолог назвал условия прекращения пандемии COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется в декабре-январе. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

Терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире НСН рассказал, кому нужно вакцинироваться в первую очередь.

«Группы риска - врачей, преподавателей, которые массово общаются с людьми, пожилых старше 65 лет и людей с тяжелыми заболеваниями. Но везде – по согласованию с лечащим врачом», - сказал Жемчугов.

По его словам, до замедления распространения коронавируса как в Москве, так и по стране в целом еще далеко.