«Локдаун не поможет». Эпидемиолог дал прогноз по пику COVID-19 в России
Специалист рассказал в эфире НСН, когда в России наступит пик пандемии.
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется примерно через две недели, заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Эпидемиолог Феликс Ершов согласился с коллегой. Кроме того, он объяснил в эфире НСН, чем вызван рост числа заболевших в последние недели.
«Этот подъем объясняется не столько коронавирусом, сколько сезонной заболеваемостью. Вторая причина – хорошо налаженное тестирование. Думаю, до конца года ситуация стабилизируется и сойдет на нет. Пока она укладывается в обычные сроки эпидемий», - уточнил специалист.
Врач также дал прогноз, сколько россиян будут заражаться на пике коронавируса.
«По-моему, ожидается пик до 20 тысяч заболевших в сутки, после чего ситуация пойдет на спад. В этой ситуации не поможет даже локдаун. Уже не выдержат ни люди, ни экономика. Это просто невозможно, так как надо объявлять карантин», - отметил он.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия приближается к пику по числу новых случаев коронавирусной инфекции, выявляемых за сутки. Тем не менее отметка в 20 тысяч заражённых в сутки вряд ли будет преодолена, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Между тем, за минувшие сутки России выявили 15 982 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество инфицированных выявили в Москве – 5376, в лидерах оказался Санкт-Петербург и Подмосковье. В общей сложности с начала эпидемии в России зарегистрировали почти полтора миллиона инфицированных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru