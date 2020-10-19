«Локдаун не поможет». Эпидемиолог дал прогноз по пику COVID-19 в России

Врач также дал прогноз, сколько россиян будут заражаться на пике коронавируса.

«По-моему, ожидается пик до 20 тысяч заболевших в сутки, после чего ситуация пойдет на спад. В этой ситуации не поможет даже локдаун. Уже не выдержат ни люди, ни экономика. Это просто невозможно, так как надо объявлять карантин», - отметил он.



Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что Россия приближается к пику по числу новых случаев коронавирусной инфекции, выявляемых за сутки. Тем не менее отметка в 20 тысяч заражённых в сутки вряд ли будет преодолена, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Между тем, за минувшие сутки России выявили 15 982 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество инфицированных выявили в Москве – 5376, в лидерах оказался Санкт-Петербург и Подмосковье. В общей сложности с начала эпидемии в России зарегистрировали почти полтора миллиона инфицированных.

