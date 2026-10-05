СМИ: На Украине водителям посоветовали запастись топливом на несколько недель

По его словам, речь идет о запасе в 50-70 литров. При этом в отдельных регионах страны возможны временные перебои с транспортировкой топлива в случае повреждения маршрутов доставки.



Ранее на Украине стоимость дизеля впервые в истории доходила до 100 гривен за литр. Проблемы с ним начались на Украине еще летом. Ситуацию с поставками осложняли простой черноморских портов Большой Одессы и высокий спрос в странах ЕС.

