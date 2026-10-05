СМИ: На Украине водителям посоветовали запастись топливом на несколько недель

Украинским водителям рекомендуют иметь запас топлива на две-три недели из-за возможных перебоев в поставках. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на директора консалтинговой компании «А-95» Сергея Куюна.

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По его словам, речь идет о запасе в 50-70 литров. При этом в отдельных регионах страны возможны временные перебои с транспортировкой топлива в случае повреждения маршрутов доставки.

Ранее на Украине стоимость дизеля впервые в истории доходила до 100 гривен за литр. Проблемы с ним начались на Украине еще летом. Ситуацию с поставками осложняли простой черноморских портов Большой Одессы и высокий спрос в странах ЕС.

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ФОТО: ТАСС / David Zalubowski / AP
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