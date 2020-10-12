Года мало: Вирусолог поспорил с Минздравом о сроках пандемии COVID-19

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи в интервью НСН также назвал факторы, которые позволят человечеству справиться с COVID-19.

Пандемия COVID-19 может продлиться не менее года, а уровень заболеваемости коронавирусом в России останется высоким ещё несколько месяцев, заявил в интервью «МК» главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН не согласился с мнением коллеги. Он полагает, что о победе над коронавирусом можно будет говорить через 2-3 года.

«Вирус оказался очень серьезным. Погода на его распространение влияет очень слабо. Сейчас у нас осенний подъем, и как долго он будет продолжаться, сказать трудно. Во многом это зависит от отношения населения к этой проблеме. Прогноз, что год будет всё это продолжаться, очень оптимистичный. Пандемия может длиться и два, и три года», - предположил собеседник НСН.

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Положение усугубляется том, что не соблюдаются элементарные нормы безопасности. Люди находятся без масок в общественных местах, принцип социальной дистанции никто не выдерживает. Ситуация изменится, когда начнется массовая вакцинация.

«Решающим фактором станут изменения самого вируса, он станет более мягким, люди меньше будут заражаться на фоне вакцинации. Будут разрабатываться новые методы лечения. В течение одного-трех лет пандемию удастся погасить», - считает Анатолий Альштейн.

Добавим, на фоне пандемии Росстат рассматривает необходимость включения в состав потребительской корзины для расчета Индекса потребительских цен геля для душа, антисептика для рук и дезинфицирующего средств для поверхностей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МинздравПандемияВакцинация
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