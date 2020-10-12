Года мало: Вирусолог поспорил с Минздравом о сроках пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 может продлиться не менее года, а уровень заболеваемости коронавирусом в России останется высоким ещё несколько месяцев, заявил в интервью «МК» главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН не согласился с мнением коллеги. Он полагает, что о победе над коронавирусом можно будет говорить через 2-3 года.

«Вирус оказался очень серьезным. Погода на его распространение влияет очень слабо. Сейчас у нас осенний подъем, и как долго он будет продолжаться, сказать трудно. Во многом это зависит от отношения населения к этой проблеме. Прогноз, что год будет всё это продолжаться, очень оптимистичный. Пандемия может длиться и два, и три года», - предположил собеседник НСН.