«Когда локдаун?» В России установлен новый рекорд заболеваемости COVID-19 с начала года

За минувшие сутки в России выявили 27 550 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией. В оперштабе отметили, что этот показатель стал максимальным с 31 декабря 2020 года, а суточная заболеваемость в Москве скакнула почти в 1,5 раза, но российские власти продолжают успокаивать население и обещают не вводить локдаун, пытаясь обойтись «точечными мерами».

Возможное введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом в любом из регионов Российской Федерации - абсолютно нежелательный сценарий развития событий. Такую позицию Кремля накануне озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании президента Владимира Путина, что правительство разработало меры борьбы с коронавирусом без введения локдауна. Она, в частности, уточнила, что за властями регионов остается право самостоятельно оценивать ситуацию и предпринимать необходимые шаги.

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко также полагает, что в стране не будет введён локдаун на общефедеральном уровне, несмотря на рост заболеваемости и смертности.