«Когда локдаун?» В России установлен новый рекорд заболеваемости COVID-19 с начала года
Власти обещают обойтись без локдауна на фоне рекордной заболеваемости коронавирусом по стране, врачи бьют тревогу.
За минувшие сутки в России выявили 27 550 новых случаев заражение коронавирусной инфекцией. В оперштабе отметили, что этот показатель стал максимальным с 31 декабря 2020 года, а суточная заболеваемость в Москве скакнула почти в 1,5 раза, но российские власти продолжают успокаивать население и обещают не вводить локдаун, пытаясь обойтись «точечными мерами».
Возможное введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом в любом из регионов Российской Федерации - абсолютно нежелательный сценарий развития событий. Такую позицию Кремля накануне озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на совещании президента Владимира Путина, что правительство разработало меры борьбы с коронавирусом без введения локдауна. Она, в частности, уточнила, что за властями регионов остается право самостоятельно оценивать ситуацию и предпринимать необходимые шаги.
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко также полагает, что в стране не будет введён локдаун на общефедеральном уровне, несмотря на рост заболеваемости и смертности.
Тем временем врачи и вирусологи бьют тревогу, призывая ужесточить ограничения для невакцинированных из-за подъема смертности от коронавируса.
Так, врач Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал вернуть QR-коды в Москве для посещения общественных мест.
«Я с самого начала говорил, что вакцинация должна быть обязательной, либо ограничения для невакцинированных людей должны быть. Темпы вакцинации очень сильно подросли, когда были введены QR-коды в Москве. Я выступаю за эти меры», - объяснил он.
По словам врача, ряд регионов не застрахован от введения локальных локдаунов.
«Все зависит от динамики и от нагрузки на систему здравоохранения. Если здравоохранение не будет справляться, границы регионов, скорее всего, будут закрыты для свободного перемещения и будут введены локдауны. Надеемся, что до этого не дойдет», - пожелал Пестерев.
В свою очередь, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал население активнее вакцинироваться, чтобы избежать локдауна.
«Предсказать локдаун не представляется возможным, строгих правил не существует, и здесь много субъективных факторов. Действия властей в этом плане будут зависеть от цифр, роста числа инфицированных и тяжелобольных, а также оставшихся резервов в инфекционных больницах. В целом, карантин позволяет избежать перегрузки красных зон», - рассказал он.
А врач-инфекционист Евгений Тимаков через «Радиоточку НСН» и вовсе предупредил россиян об усилении масочного режима и скором переходе на удаленку. По его словам, в России будут ужесточены антиковидные меры из-за того, что люди безответственно относятся к коронавирусу.
«Значит будет ужесточение масочного контроля, частичный перевод на дистанционную работу, карантинные мероприятия в школах и институтах», - объяснил он.
Напомним, что власти Самарской, Калининградской, Вологодской, Архангельской, Курской областей уже ввели QR-коды для посещения кафе и других общественных мест, а власти Удмуртии объявили об отмене всех массовых мероприятий в регионе из-за роста числа заражений коронавирусом.
Также губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём указе рекомендовал жителям отказаться от посещения массовых мероприятий и от семейных встреч с участием более чем 10 человек и призвал не покидать свои населённые пункты без особой необходимости.
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