«Не идут на помощь». Вирусолог объяснил, почему в России ужесточат антиковидные меры
Евгений Тимаков сказал НСН, что россиянам надо готовиться к усилению масочного контроля и частичному переходу на удаленку.
В России будут ужесточены антиковидные меры из-за того, что люди безответственно относятся к коронавирусу, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее сообщалось, что в 11 регионах России возможно введение жестких ограничительных мер из-за ситуации с COVID-19. По данным СМИ, в основном, это планируется в Центральном и Южном федеральных округах.
«Не будет никакого быстрого результата (в борьбе с коронавирусом - прим. НСН), поскольку у нас в стране это сделать невозможно. Люди не идут на помощь врачам и государству. Больше чем за полтора года пандемии, кроме первой волны, адекватной и полномасштабной помощи со стороны населения мы не видим. В других странах все сами себя контролируют и носят маски. А почему мы должны следить за человеком, которого пытаемся спасти от смерти? Для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения, нужно подключиться всем, только этого не было и не будет, к сожалению. Значит будет ужесточение масочного контроля, частичный перевод на дистанционную работу, карантинные мероприятия в школах и институтах», - сказал Тимаков.
Власти Калининградской области с 8 октября ввели QR-коды для посетителей кафе, ресторанов, кинотеатров и спортивных организаций. В Самарской области аналогичные ограничения вступят в силу с 11 октября. В Удмуртии, где посещение кафе и ресторанов по QR-кодом введено с 29 сентября, с 11 октября отменят массовые мероприятия. В Пензенской области массовые мероприятия запрещены с 4 октября.
Вместе с тем в Роспотребнадзоре 4 октября опровергли сообщения СМИ о введении дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России.
В ведомстве напомнили, что решения о возможности проведения массовых мероприятий остаются в компетенции глав регионов, и принимаются при достижении определенных показателей по заболеваемости COVID-19. Никаких дополнительных нововведений не принималось.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,6 млн+0 / сут.
Умерли
212 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+0 / сут.
- В Москве из-за поддельных ПЦР-тестов возбудили 75 уголовных дел
- Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем состыковался с МКС
- СМИ: финалист конкурса «Лидеры России» может стать новым детским омбудсменом
- «Сбербанк» устранил сбой в работе мобильного приложения
- Путин поддержал предложение ввести в школах должность советника директора по воспитанию
- Адвокат: комику Мирзализаде отменили пожизненный запрет на пребывание в России
- В Москве тестируют экосистему «Умного дома и квартиры»
- Песков рассказал, как Путин отметит свой день рождения
- СМИ: Спикер думы Североуральска совершила самоубийство
- Песков: Против злого «злого» вируса все методы хороши
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru