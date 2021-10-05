«Не идут на помощь». Вирусолог объяснил, почему в России ужесточат антиковидные меры

«Не будет никакого быстрого результата (в борьбе с коронавирусом - прим. НСН), поскольку у нас в стране это сделать невозможно. Люди не идут на помощь врачам и государству. Больше чем за полтора года пандемии, кроме первой волны, адекватной и полномасштабной помощи со стороны населения мы не видим. В других странах все сами себя контролируют и носят маски. А почему мы должны следить за человеком, которого пытаемся спасти от смерти? Для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения, нужно подключиться всем, только этого не было и не будет, к сожалению. Значит будет ужесточение масочного контроля, частичный перевод на дистанционную работу, карантинные мероприятия в школах и институтах», - сказал Тимаков.

Власти Калининградской области с 8 октября ввели QR-коды для посетителей кафе, ресторанов, кинотеатров и спортивных организаций. В Самарской области аналогичные ограничения вступят в силу с 11 октября. В Удмуртии, где посещение кафе и ресторанов по QR-кодом введено с 29 сентября, с 11 октября отменят массовые мероприятия. В Пензенской области массовые мероприятия запрещены с 4 октября.