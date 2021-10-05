«Не идут на помощь». Вирусолог объяснил, почему в России ужесточат антиковидные меры

Евгений Тимаков сказал НСН, что россиянам надо готовиться к усилению масочного контроля и частичному переходу на удаленку.

В России будут ужесточены антиковидные меры из-за того, что люди безответственно относятся к коронавирусу, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее сообщалось, что в 11 регионах России возможно введение жестких ограничительных мер из-за ситуации с COVID-19. По данным СМИ, в основном, это планируется в Центральном и Южном федеральных округах.

Источник: Жёсткие меры, вплоть до локдауна, могут ввести в 11 регионах

«Не будет никакого быстрого результата (в борьбе с коронавирусом - прим. НСН), поскольку у нас в стране это сделать невозможно. Люди не идут на помощь врачам и государству. Больше чем за полтора года пандемии, кроме первой волны, адекватной и полномасштабной помощи со стороны населения мы не видим. В других странах все сами себя контролируют и носят маски. А почему мы должны следить за человеком, которого пытаемся спасти от смерти? Для того, чтобы разгрузить систему здравоохранения, нужно подключиться всем, только этого не было и не будет, к сожалению. Значит будет ужесточение масочного контроля, частичный перевод на дистанционную работу, карантинные мероприятия в школах и институтах», - сказал Тимаков.

Власти Калининградской области с 8 октября ввели QR-коды для посетителей кафе, ресторанов, кинотеатров и спортивных организаций. В Самарской области аналогичные ограничения вступят в силу с 11 октября. В Удмуртии, где посещение кафе и ресторанов по QR-кодом введено с 29 сентября, с 11 октября отменят массовые мероприятия. В Пензенской области массовые мероприятия запрещены с 4 октября.

Роспотребнадзор опроверг введение новых COVID-ограничений

Вместе с тем в Роспотребнадзоре 4 октября опровергли сообщения СМИ о введении дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий в России.

В ведомстве напомнили, что решения о возможности проведения массовых мероприятий остаются в компетенции глав регионов, и принимаются при достижении определенных показателей по заболеваемости COVID-19. Никаких дополнительных нововведений не принималось.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирус
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