«Дельта» - не предел. Когда коронавирус закончит удивлять мир новыми штаммами

Коронавирус продолжит мутировать, но может преподнести миру новый штамм как через год, так и через десять лет, заявила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее член Национальной академии наук США Евгений Кунин предположил, что доминирующий в настоящее время в мире штамм COVID-19 «дельта» вполне может оказаться его последним вариантом из-за вакцинации населения.

«То, что это будет последней мутацией вируса, точно нет, вирусы все равно будут мутировать, поскольку есть природные очаги этих вирусов. В условиях вакцинации населения этот штамм станет последним, если будет привито 80% населения в мире. А есть страны третьего мира, которые в принципе не вакцинировались, есть страны, которые отказались от вакцинации», - отметила Скорпилева.