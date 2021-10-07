«Дельта» - не предел. Когда коронавирус закончит удивлять мир новыми штаммами
Иммунолог Зоя Скорпилева отметила, что для предотвращения мутации вируса необходимо привить 80% мирового населения.
Коронавирус продолжит мутировать, но может преподнести миру новый штамм как через год, так и через десять лет, заявила врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее член Национальной академии наук США Евгений Кунин предположил, что доминирующий в настоящее время в мире штамм COVID-19 «дельта» вполне может оказаться его последним вариантом из-за вакцинации населения.
«То, что это будет последней мутацией вируса, точно нет, вирусы все равно будут мутировать, поскольку есть природные очаги этих вирусов. В условиях вакцинации населения этот штамм станет последним, если будет привито 80% населения в мире. А есть страны третьего мира, которые в принципе не вакцинировались, есть страны, которые отказались от вакцинации», - отметила Скорпилева.
По ее словам, новые штаммы коронавируса продолжат появляться, но частота их появления постепенно будет снижаться.
«Поэтому будем получать новые штаммы, может, с меньшей частотой, не в течение года будут происходить эти мутации, как происходило с SARS-CoV – был в 2002, потом в 2008, потом в 2014 году, это разные мутации коронавирусов. Так и здесь будет, мутация может быть через 10 лет, может – через 20 лет. Все зависит от того, какие мутации вируса происходят – глобальные или мелкие. Если какие-то незначительные, не имеет значения, вакцина будет действовать. Если глобальные мутации, тогда –да, вакцины действовать не будут», - объяснила собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выступил за более жесткие ограничения для невакцинированных из-за подъема смертности от коронавируса в России.
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