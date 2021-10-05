«Халатное отношение». Врач назвал причину рекордной смертности от COVID-19

Тимур Пестерев выступил за более жесткие ограничения для невакцинированных из-за подъема смертности от коронавируса в России.

Рост заболеваемости и смертности обусловлен сезонным фактором, заявил врач Тимур Пестерев Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее во вторник стало известно, что в России побит антирекорд по смертности от COVID-19. За сутки было зафиксировано 895 летальных исходов.

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«Это сезонный подъем, связанный с тем, что COVID-19 – это вполне себе ОРВИ. По Москве цифры не такие оглушительные, как по России, это объясняется тем, что вакцинация проведена лучше, чем в среднем по стране. В регионах, где вакцинация на должном уровне проведена, где десятки процентов, почти половина наслеения вакцинированных, не такие печальные показатели и, скорее всего, такими и будут. Там, где халатно отнеслись, ситуация грустнее. Я с самого начала говорил, что вакцинация должна быть обязательной, либо ограничения для невакцинированных людей должны быть. Темпы вакцинации очень сильно подросли, когда были введены QR-коды в Москве. Я выступаю за эти меры», - пояснил эксперт.

По словам врача, ряд регионов не застрахован от введения локальных локдаунов.

«Все зависит от динамики и от нагрузки на систему здравоохранения. Если здравоохранение не будет справляться, границы регионов, скорее всего, будут закрыты для свободного перемещения и будут введены локдауны. Надеемся, что до этого не дойдет», - пожелал Пестерев.

Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский также предупредил россиян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что пандемия коронавируса может начать развиваться по самому нежелательному сценарию в случае сохранения низких темпов вакцинации.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ВакцинацияПандемияКоронавирусВрачиЗдоровье
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