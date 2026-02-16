По мнению мастера спорта международного класса по конному спорту, члена сборной Санкт-Петербурга и России по конкуру, председателя комитета Федерации конного спорта России по студенческому спорту Марии Симаходской, проект весьма интересный и заслуживает внимания.

«На мой взгляд, данный инструмент является отличным помощником молодым и неопытным спортсменам в освоении базовых техник езды на лошади. Более того, благодаря серии занятий на биомеханическом коне всадники смогут отработать и закрепить правильную посадку в седле — это крайне важно, так как посадка спортсмена на лошади является залогом успеха. Однозначно серьезным преимуществом такого коня является его безопасность, что позволяет в комфортной эмоциональной среде проводить занятия», — подчеркнула эксперт.

Ранее казаки Терского казачьего войска придумали новый вид соревнований на стыке физической и цифровой сред — виртуальную рубку шашкой. Изначально «Кибершашка» создавалась как шуточная модификация чешской игры Beat Saber и была ориентирована в основном на казачью молодежную аудиторию. Однако проект довольно быстро приобрел широкую популярность. В итоге ряд статусных экспертов в области цифровых видов спорта не только высоко оценили потенциал казачьей разработки, но и предложили сделать ее дисциплиной фиджитал спорта в рамках «Игр Будущего».

Ранее командир 3-го мотострелкового батальона с позывным «Добрый» рассказал НСН, что специальной казачьей тактики ведения боя не существует, на конях они не воюют, отдавая предпочтение танкам и мотоциклам.

