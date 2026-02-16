Код мой вороной: Робоконь обучит казаков верховой езде
Интерактивный симулятор лошади будет востребован для обучения молодых казаков верховой езде благодаря своей доступности и безопасности, сказал НСН Ярослав Прокопишин.
Начальник отдела по работе с казачьей молодежью Всероссийского казачьего общества Ярослав Прокопишин заявил НСН, что разработка ученых на основе биомеханической модели и цифрового двойника лошади может быть очень востребована среди молодых казаков, поскольку верховая езда является неотъемлемым элементом казачьей культуры и мировоззрения казаков.
Интерактивный симулятор позволяет отрабатывать посадку и движения всадника в безопасной среде, в том числе для детей — без нагрузки на животное и опасности для человека. Решение можно использовать в учебных и тренировочных программах, а также в симуляторах, играх и VR-приложениях. Проект уже прошел акселерационные программы технопарка «Сколково» и Университета ИТМО и, по словам разработчиков, не имеет аналогов в России благодаря наличию шести степеней свободы. Член экспертного клуба «Дигория» отметил, что сегодня содержать лошадей для обучения верховой езде крайне дорого, а возможность цифровизации такого навыка поможет казачьей молодежи прикоснуться к традициям.
«В наше время верховая езда для казаков это уже скорее традиция. В обычной жизни современные казаки чаще передвигаются на мотоциклах и автомобилях. Кроме того, как известно, содержание лошади — это очень недешевое дело. Содержать ездовую лошадь — весьма дорого. А конное подворье — еще дороже! Ведь его нужно содержать в чистоте, обслуживать. Для этого нужен штат людей на зарплате. Возможность цифровизовать эту историю позволит массово распространять казачий культурный код среди казачьей молодежи, поможет ей прикоснуться к тому, к чему в наше время ей трудно приобщиться. Поможет научиться ездить на конях, пусть сперва и виртуально. На мой взгляд, это очень перспективно», — сказал собеседник НСН.
По словам главного специалиста службы цифрового развития и реализации цифровых проектов Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России Даниила Аржакова, технология открывает большие перспективы не только для развития фиджитал-спорта, но и для более глубоких социальных задач. Ее гуманитарный потенциал, возможно, лежит в сфере реабилитации и инклюзии, отметил эксперт.
«Управляемый симулятор может стать основой для нового вида иппотерапии — безопасной, доступной круглый год и адаптируемой под конкретные задачи пациента. Это даст возможность приобщиться к лечебной верховой езде людям, для которых контакт с живым животным невозможен из-за аллергий или тяжелых форм ограничений подвижности. Однако при разработке критически важно учитывать риски. Главный из них — не потерять суть ради технологий. Тренажер должен не имитировать просто механические движения, а учить взаимодействию с живой системой: возможно, через обратную связь, имитирующую характер и реакции лошади. Нужно избежать чрезмерной геймификации, которая превратит серьезный тренировочный инструмент в поверхностный аттракцион. Если же найти баланс, такой симулятор станет прорывом не только для подготовки спортсменов», — отметил Аржаков.
По мнению мастера спорта международного класса по конному спорту, члена сборной Санкт-Петербурга и России по конкуру, председателя комитета Федерации конного спорта России по студенческому спорту Марии Симаходской, проект весьма интересный и заслуживает внимания.
«На мой взгляд, данный инструмент является отличным помощником молодым и неопытным спортсменам в освоении базовых техник езды на лошади. Более того, благодаря серии занятий на биомеханическом коне всадники смогут отработать и закрепить правильную посадку в седле — это крайне важно, так как посадка спортсмена на лошади является залогом успеха. Однозначно серьезным преимуществом такого коня является его безопасность, что позволяет в комфортной эмоциональной среде проводить занятия», — подчеркнула эксперт.
Ранее казаки Терского казачьего войска придумали новый вид соревнований на стыке физической и цифровой сред — виртуальную рубку шашкой. Изначально «Кибершашка» создавалась как шуточная модификация чешской игры Beat Saber и была ориентирована в основном на казачью молодежную аудиторию. Однако проект довольно быстро приобрел широкую популярность. В итоге ряд статусных экспертов в области цифровых видов спорта не только высоко оценили потенциал казачьей разработки, но и предложили сделать ее дисциплиной фиджитал спорта в рамках «Игр Будущего».
Ранее командир 3-го мотострелкового батальона с позывным «Добрый» рассказал НСН, что специальной казачьей тактики ведения боя не существует, на конях они не воюют, отдавая предпочтение танкам и мотоциклам.
