Мосгорсуд отменил передачу 272 картин Рерихов государству

Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов и отменил решение о передаче государству 272 картин Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия. Об этом РИА Новости сообщили в суде, уточнив, что прежнее постановление полностью отменено.

2 июля 2025 года Останкинский районный суд Москвы признал полотна бесхозяйным имуществом по иску прокуратуры и передал их в собственность государства. Центр Рерихов не согласился с этим решением и указал в жалобе, что является собственником работ, однако не был привлечен к участию в процессе в суде первой инстанции.