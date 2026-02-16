Мосгорсуд отменил передачу 272 картин Рерихов государству
Мосгорсуд удовлетворил жалобу Международного центра Рерихов и отменил решение о передаче государству 272 картин Николая Рериха и его сыновей Святослава и Юрия. Об этом РИА Новости сообщили в суде, уточнив, что прежнее постановление полностью отменено.
2 июля 2025 года Останкинский районный суд Москвы признал полотна бесхозяйным имуществом по иску прокуратуры и передал их в собственность государства. Центр Рерихов не согласился с этим решением и указал в жалобе, что является собственником работ, однако не был привлечен к участию в процессе в суде первой инстанции.
Картины были изъяты в рамках уголовного дела бывшего председателя правления «Мастер-Банка» Бориса Булочника, обвиняемого в преднамеренном банкротстве. Следствие утверждало, что часть полотен он приобрел для центра на средства вкладчиков. Арест на произведения был наложен еще в 2018 году.
Всего у организации изымались несколько сотен картин и рисунков, переданных Святославом Рерихом, а также тысячи личных вещей и архивных документов семьи. В январе прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Булочника к 10 годам колонии, передает «Радиоточка НСН».
