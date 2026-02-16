Трамп пригрозил смертной казнью за похищение матери журналистки NBC

Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство юстиции будет добиваться смертной казни для причастных к похищению матери журналистки NBC Саванны Гатри, если 84-летнюю Нэнси Гатри не вернут живой. Об этом сообщает New York Post после телефонного разговора с главой государства.

По данным издания, Трамп подчеркнул, что похитители должны освободить женщину «целой и невредимой», иначе им грозит самое суровое федеральное наказание. Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что речь идет о требовании смертной казни.