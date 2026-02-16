Трамп пригрозил смертной казнью за похищение матери журналистки NBC
Президент США Дональд Трамп заявил, что министерство юстиции будет добиваться смертной казни для причастных к похищению матери журналистки NBC Саванны Гатри, если 84-летнюю Нэнси Гатри не вернут живой. Об этом сообщает New York Post после телефонного разговора с главой государства.
По данным издания, Трамп подчеркнул, что похитители должны освободить женщину «целой и невредимой», иначе им грозит самое суровое федеральное наказание. Отвечая на уточняющий вопрос, он подтвердил, что речь идет о требовании смертной казни.
Нэнси Гатри исчезла 1 февраля из своего дома в штате Аризона. Власти предполагают, что она могла быть похищена, и продолжают расследование.
Как отмечает газета, смертная казнь в США применяется за наиболее тяжкие преступления, в том числе подпадающие под федеральную юрисдикцию. В Аризоне при этом десятки осужденных к высшей мере наказания ожидают исполнения приговора на протяжении многих лет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Скончался звезда «Крестного отца», актер Роберт Дюваль
- Трамп пригрозил смертной казнью за похищение матери журналистки NBC
- Средства ПВО сбили 21 украинский БПЛА над Россией
- Хайп или наука: Почему аудиофилы не отличили медный провод от банана и грязи
- Венгрия может перейти на использование нефтяных резервов
- СМИ: Инвесторы разочаровались в долларе на фоне политики Трампа
- Кинолог предрек расцвет «черного рынка» в случае запрета электрошоковых ошейников
- Над Севастополем сбили пять воздушных целей
- Психиатр объяснил, почему женский алкоголизм часто остается незаметным
- Иск к театру Кадышевой связан с нарушением договоров услуг
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru