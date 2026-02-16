Средства ПВО сбили 21 украинский БПЛА над Россией

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 16 февраля за 4 часа уничтожили 21 украинский беспилотник над Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны.

Дроны были перехвачены в период с 16:00 до 20:00 мск. Девять аппаратов сбили над Азовским морем, по 6 — над территорией Республики Крым и над Черным морем. В министерстве уточнили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа, отмечает RT.