Чтобы проводить «слепые» эксперименты с разными проводниками, нужно использовать серьезное оборудование, так как разница в звучании слышна только на аппаратуре высокого уровня, заявил НСН аудиофил Михаил Борзенков.

На форуме diyAudio провели необычный «слепой» эксперимент. Участникам предложили на слух отличить аудиосигнал, прошедший через разные проводники — от профессионального медного кабеля до банана и мокрой земли. Результат оказался неожиданным: большинство слушателей не смогли определить разницу. Из 43 человек правильно ответили только шесть, некоторые особенно хвалили звук, который шел через грязь. Борзенков объяснил, как так вышло.