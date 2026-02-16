Хайп или наука: Почему аудиофилы не отличили медный провод от банана и грязи

Михаил Борзенков заявил НСН, что эксперимент с аудиосигналом через банан и грязь — это чистой воды хайп.

Чтобы проводить «слепые» эксперименты с разными проводниками, нужно использовать серьезное оборудование, так как разница в звучании слышна только на аппаратуре высокого уровня, заявил НСН аудиофил Михаил Борзенков.

На форуме diyAudio провели необычный «слепой» эксперимент. Участникам предложили на слух отличить аудиосигнал, прошедший через разные проводники — от профессионального медного кабеля до банана и мокрой земли. Результат оказался неожиданным: большинство слушателей не смогли определить разницу. Из 43 человек правильно ответили только шесть, некоторые особенно хвалили звук, который шел через грязь. Борзенков объяснил, как так вышло.

«Подобные научные эксперименты проводятся с 60-х годов XX века, когда аудиотехника начала занимать свое место в нашем домашнем обиходе. У народа появилось ощущение, что звук из колонок может быть даже лучше, чем живой. Началось все со сравнения живого звука и записанного. Тогда же оказалось, что высококачественная аудиосистема дает звук, который не только сравним со звуком живого ансамбля, но бывает и лучше. Это чисто историческая справка. А эксперимент с бананом и грязью — это чистой воды хайп, он не имеет отношения к научным методам. Чтобы проводить подобного рода эксперименты осмысленно, нужно использовать серьезное оборудование, так как разница в проводах, проводниках слышна на аппаратуре высокого уровня, а не на карте M-Audio. Если слушать звук "одним местом", то никакие звуки не отличишь, а если ушами, то все очень понятно. Вот такое сравнение. В данном случае никакие инструменты не использовались, чтобы люди могли услышать настоящий звук», — рассказал он.

