«Обойти невозможно!»: Как биометрия на маркетплейсах проследит за товарами 18+
Использование биометрии для подтверждения возраста на маркетплейсах усилит контроль за реализацией товаров категории 18+, сказал НСН Артем Соколов.
Единая биометрическая система (ЕБС) вполне может использоваться на маркетплейсах для подтверждения возраста, российская система — одна из самых передовых в мире, ее нельзя будет обойти при продажах. Об этом НСН заявил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Правительство России предложило использовать ЕБС для подтверждения возраста при покупке товара 18+ на маркетплейсах. Инициатива обсуждается с онлайн-платформами и другими игроками рынка, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко по итогам стратегической сессии кабмина по вопросам регулирования платформенной экономики. Соколов назвал такое предложение вполне реализуемым.
«Уверен, что все реализуемо. Более того, часть компаний, находящихся в нашей ассоциации, уже сейчас находятся в эксперименте, интегрируются с этой системой. Некоторые компании уже сынтегрировалась. Там есть определенные нюансы, эта интеграция не так проста. Там достаточно высокие требования предъявляются к защите информации, к безопасности передаваемых данных. Но в целом система очень современная, есть аналоги в мире, но наша совсем передовая, потому что она даже может отличить, живой ли перед ней человек или нет. Вероятность ошибки стремится к нулю. Покупателям достаточно будет дойти до банка или МФЦ и там сдать биометрию. Это надо сделать один раз и потом обновлять каждые пять лет. Это процедура не занимает много времени, но позволяет совершать юридически значимые действия: открывать счета в банке, пользоваться различными кредитными сервисами, совершать различные сделки, вплоть до сделок с имуществом», — сказал Соколов.
Собеседник НСН добавил, что использование ЕБС позволит полностью исключить человеческий фактор, ведь обойти контроль по биометрии ни у кого не получится.
«В торговле это используется на кассе самообслуживания, когда при необходимости подтвердить возраст просят подойти кассира. В этом случае кассир уже будет не нужен, вас распознает система, все необходимые подтверждения дает магазин, что вы можете приобрести конкретный товар. Такая же система используется в интернет-торговле. Эксперимент будет длиться в течение 2026 года, по его результатам будет принято решение о его масштабировании и участии других товарных категорий в этом эксперименте. Полагаю, что он даст возможность контролировать реализацию некоторых категорий товаров, обойти технологический контроль будет невозможно. Устраняется любой человеческий фактор», — подытожил он.
Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что допускать онлайн-продажу энергетиков нельзя, потому что это отбросит нас на 10 лет назад с точки зрения защиты здоровья подрастающего поколения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Обойти невозможно!»: Как биометрия на маркетплейсах проследит за товарами 18+
- Мосгорсуд отменил передачу 272 картин Рерихов государству
- Маркетплейсам предложили запретить возврат части товаров после получения
- Суд оставил экс-министра энергетики Украины под стражей
- Код мой вороной: Робоконь обучит казаков верховой езде
- Умер звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль
- Трамп пригрозил смертной казнью за похищение матери журналистки NBC
- Средства ПВО сбили 21 украинский БПЛА над Россией
- Хайп или наука: Почему аудиофилы не отличили медный провод от банана и грязи
- Венгрия может перейти на использование нефтяных резервов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru