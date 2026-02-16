Собеседник НСН добавил, что использование ЕБС позволит полностью исключить человеческий фактор, ведь обойти контроль по биометрии ни у кого не получится.

«В торговле это используется на кассе самообслуживания, когда при необходимости подтвердить возраст просят подойти кассира. В этом случае кассир уже будет не нужен, вас распознает система, все необходимые подтверждения дает магазин, что вы можете приобрести конкретный товар. Такая же система используется в интернет-торговле. Эксперимент будет длиться в течение 2026 года, по его результатам будет принято решение о его масштабировании и участии других товарных категорий в этом эксперименте. Полагаю, что он даст возможность контролировать реализацию некоторых категорий товаров, обойти технологический контроль будет невозможно. Устраняется любой человеческий фактор», — подытожил он.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что допускать онлайн-продажу энергетиков нельзя, потому что это отбросит нас на 10 лет назад с точки зрения защиты здоровья подрастающего поколения. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

