Венгрия может перейти на использование нефтяных резервов

Венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в министерство энергетики с просьбой разрешить использование стратегических запасов нефти после прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» с 27 января этого года. Об этом говорится в заявлении компании.

В MOL сообщили, что поставки по «Дружбе» не осуществляются с конца января, в связи с чем компания запросила высвобождение резервов для обеспечения внутреннего рынка.