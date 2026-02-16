Венгрия может перейти на использование нефтяных резервов
Венгерская нефтегазовая компания MOL обратилась в министерство энергетики с просьбой разрешить использование стратегических запасов нефти после прекращения поставок по трубопроводу «Дружба» с 27 января этого года. Об этом говорится в заявлении компании.
В MOL сообщили, что поставки по «Дружбе» не осуществляются с конца января, в связи с чем компания запросила высвобождение резервов для обеспечения внутреннего рынка.
Ранее венгерский портал Mandiner писал, что украинские власти не возобновляют транзит нефти, ссылаясь на повреждение нефтепровода в конце января.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что технических препятствий для прокачки нет, а действия Киева носят политический характер, передает «Радиоточка НСН».
