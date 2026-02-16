Суд оставил экс-министра энергетики Украины под стражей

Суд оставил бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко под стражей до заседания, на котором будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщает издание «Страна». Экс-чиновника задержали на границе в ночь 15 февраля в рамках дела «Мидас», связанного с расследованием возможной коррупции в компании «Энергоатом».

Защита Галущенко заявила о нарушениях при задержании. В антикоррупционной прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что действия правоохранителей соответствовали статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Там также считают, что бывший министр мог попытаться избежать ответственности, покинув страну.