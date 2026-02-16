Суд оставил экс-министра энергетики Украины под стражей
Суд оставил бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко под стражей до заседания, на котором будет решен вопрос об избрании меры пресечения. Об этом сообщает издание «Страна». Экс-чиновника задержали на границе в ночь 15 февраля в рамках дела «Мидас», связанного с расследованием возможной коррупции в компании «Энергоатом».
Защита Галущенко заявила о нарушениях при задержании. В антикоррупционной прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что действия правоохранителей соответствовали статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Там также считают, что бывший министр мог попытаться избежать ответственности, покинув страну.
Сам Галущенко подтвердил, что направлялся за границу к детям, которые живут и учатся за пределами Украины. С предъявленными обвинениями он не согласился и заявил, что намерен дать подробные пояснения в суде. По его словам, ранее он запрашивал информацию о возможных ограничениях на выезд в временной следственной комиссии и НАБУ и получил ответ об их отсутствии.
По версии НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, организатором схемы был бизнесмен Тимур Миндич, которого следствие считает руководителем группы, выстроившей систему откатов в «Энергоатоме». Участники, как утверждается, получали 10-15% от суммы контрактов и легализовали средства через офис в центре Киева и сеть компаний-нерезидентов. Среди возможных фигурантов также назывались советник министра Игорь Миронюк, исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов и другие должностные лица, передает «Радиоточка НСН».
