Маркетплейсам предложили запретить возврат части товаров после получения
В России могут ограничить возврат ряда товаров, купленных на маркетплейсах: отказаться от них можно будет только в пункте выдачи заказов или при передаче курьером, а после получения вернуть их уже не получится. Об этом сообщили в Минэкономразвития по итогам стратегической сессии у премьер-министра Михаила Мишустина.
В министерстве пояснили, что предлагается разделить отказ от покупки при осмотре товара и возврат после того, как покупатель забрал его из ПВЗ или у курьера. Для этого планируется определить перечень позиций, от которых нельзя будет отказаться даже при получении. Речь, в частности, идет о продуктах питания, лекарствах и медицинских изделиях.
Отдельно предлагается ввести категорию товаров, которые нельзя будет вернуть после получения. От них можно будет отказаться только сразу — в ПВЗ или при доставке. По данным ведомства, в этот список могут попасть электроника, парфюмерия и косметика.
Для остальных товаров предлагается уточнить порядок возврата, включая требования к целостности упаковки и пломбам, а также ввести фото- и видеоконтроль при передаче. Кроме того, продавцам могут разрешить удерживать с покупателя расходы на обратную доставку. Все инициативы планируется оформить поправками в закон «О защите прав потребителей», передает «Радиоточка НСН».
