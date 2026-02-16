Маркетплейсам предложили запретить возврат части товаров после получения

В России могут ограничить возврат ряда товаров, купленных на маркетплейсах: отказаться от них можно будет только в пункте выдачи заказов или при передаче курьером, а после получения вернуть их уже не получится. Об этом сообщили в Минэкономразвития по итогам стратегической сессии у премьер-министра Михаила Мишустина.

В министерстве пояснили, что предлагается разделить отказ от покупки при осмотре товара и возврат после того, как покупатель забрал его из ПВЗ или у курьера. Для этого планируется определить перечень позиций, от которых нельзя будет отказаться даже при получении. Речь, в частности, идет о продуктах питания, лекарствах и медицинских изделиях.