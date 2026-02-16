Умер звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль
В США умер актер Роберт Дюваль — лауреат премии «Оскар» и исполнитель роли Тома Хейгена в фильме «Крестный отец». Ему было 95 лет. Представители артиста со ссылкой на его супругу Люсиану сообщили, что он скончался 16 февраля у себя дома в штате Вирджиния.
Широкую известность Дюваль получил после выхода «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы в 1972 году. За эту работу он был номинирован на «Оскар» и позже вернулся к роли в фильме «Крестный отец 2». Всего за карьеру актер получил семь номинаций на премию Американской киноакадемии.
В 1983 году Дюваль стал обладателем «Оскара» за главную роль в картине «Нежное милосердие».
Дюваль родился в Сан-Диего, служил в армии во время Корейской войны и учился актерскому мастерству в Нью-Йорке. Он оставался востребованным до последних лет. В 2014 году в возрасте 84 лет был вновь номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Судья», передает «Радиоточка НСН».
