Умер звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль

В США умер актер Роберт Дюваль — лауреат премии «Оскар» и исполнитель роли Тома Хейгена в фильме «Крестный отец». Ему было 95 лет. Представители артиста со ссылкой на его супругу Люсиану сообщили, что он скончался 16 февраля у себя дома в штате Вирджиния.

Широкую известность Дюваль получил после выхода «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы в 1972 году. За эту работу он был номинирован на «Оскар» и позже вернулся к роли в фильме «Крестный отец 2». Всего за карьеру актер получил семь номинаций на премию Американской киноакадемии.