Учителя и дворники вошли в топ профессий с самыми низкими зарплатами в России

Согласно данным сервиса, эти цифры ниже общенационального уровня, который сегодня составляет 70–75 тыс. руб. в месяц. В список профессий с низкими заработками также входят артисты и психологи с доходом 45 тыс. руб., охранники — 47 тыс. руб., и кассиры-операционисты — 48 тыс. руб.

Сервис объясняет, что низкие зарплаты характерны для профессий, не требующих профессионального образования и квалификации, или для специальностей с низким спросом, передает «Радиоточка НСН».