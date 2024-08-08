Учителя и дворники вошли в топ профессий с самыми низкими зарплатами в России
По данным исследования сервиса HeadHunter, наиболее низкие зарплаты в России у дворников, уборщиков и воспитателей.
Средний доход дворника составляет 32 тыс. руб., уборщика — 37 тыс. руб., а воспитатели и няни зарабатывают около 40 тыс. руб. в месяц. В сравнении, средняя зарплата учителей составляет примерно 42 тыс. руб.
Согласно данным сервиса, эти цифры ниже общенационального уровня, который сегодня составляет 70–75 тыс. руб. в месяц. В список профессий с низкими заработками также входят артисты и психологи с доходом 45 тыс. руб., охранники — 47 тыс. руб., и кассиры-операционисты — 48 тыс. руб.
Сервис объясняет, что низкие зарплаты характерны для профессий, не требующих профессионального образования и квалификации, или для специальностей с низким спросом, передает «Радиоточка НСН».
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