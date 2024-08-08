Учителя и дворники вошли в топ профессий с самыми низкими зарплатами в России

По данным исследования сервиса HeadHunter, наиболее низкие зарплаты в России у дворников, уборщиков и воспитателей.

Средний доход дворника составляет 32 тыс. руб., уборщика — 37 тыс. руб., а воспитатели и няни зарабатывают около 40 тыс. руб. в месяц. В сравнении, средняя зарплата учителей составляет примерно 42 тыс. руб.

Средняя зарплата на рынке digital составила более 120 тысяч рублей

Согласно данным сервиса, эти цифры ниже общенационального уровня, который сегодня составляет 70–75 тыс. руб. в месяц. В список профессий с низкими заработками также входят артисты и психологи с доходом 45 тыс. руб., охранники — 47 тыс. руб., и кассиры-операционисты — 48 тыс. руб.

Сервис объясняет, что низкие зарплаты характерны для профессий, не требующих профессионального образования и квалификации, или для специальностей с низким спросом, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЗарплатыУчителя

Горячие новости

Все новости

партнеры