В Крыму школьник ударил учителя телефоном

В ведомстве указали, что информация об инциденте была получена в ходе мониторинга Telegram-каналов.

Отмечается, что по факту конфликта проверка по статьям УК РФ о побоях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В прокуратуре Крыма заявили, что учителя телефоном ударил пятиклассник, у которого преподаватель намеревался отобрать гаджет во время урока.

Ранее школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».