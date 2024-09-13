В Крыму школьник ударил учителя телефоном

Учащийся одной из школ Симферопольского района Крыма, предположительно, ударил телефоном учителя. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

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В ведомстве указали, что информация об инциденте была получена в ходе мониторинга Telegram-каналов.

Отмечается, что по факту конфликта проверка по статьям УК РФ о побоях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

В прокуратуре Крыма заявили, что учителя телефоном ударил пятиклассник, у которого преподаватель намеревался отобрать гаджет во время урока.

Ранее школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:СмартфоныКонфликтШколаКрымСледственный Комитет Рф

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