В Крыму школьник ударил учителя телефоном
Учащийся одной из школ Симферопольского района Крыма, предположительно, ударил телефоном учителя. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.
В ведомстве указали, что информация об инциденте была получена в ходе мониторинга Telegram-каналов.
Отмечается, что по факту конфликта проверка по статьям УК РФ о побоях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
В прокуратуре Крыма заявили, что учителя телефоном ударил пятиклассник, у которого преподаватель намеревался отобрать гаджет во время урока.
Ранее школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru