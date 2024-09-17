Студентов педвузов предложили обязать работать по специальности минимум 5 лет

«Все, кто приходит на бюджет, должны оказаться на целевом месте и отработать там 5–10 лет по месту пребывания», – сказал он.

По мнению Крекова, подобная практика позволила бы сократить дефицит рабочих кадров. При этом выпускников, которые не захотят работать по специальности, могут обязать вернуть деньги, которые государство потратило на их обучение.

Как добавил замгубернатора региона, также важно повысить заработную плату педагогов, чтобы их труд оплачивался не ниже, чем работа медицинских работников.

Ранее сообщалось, что учителя и воспитатели наряду с дворниками вошли в топ-профессий с наиболее низкими зарплатами. По данным исследования сервиса HeadHunter, средняя зарплата учителей составляет примерно 42 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

