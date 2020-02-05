Карантин под охраной Росгвардии. Россиян эвакуируют из охваченного коронавирусом Уханя

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко ранее в беседе с НСН объяснял, что человека с диагнозом «коронавирус» не могли бы транспортировать обычным рейсом.

«Острое респираторное заболевание требует госпитализации, потому что оно опасно и для того, кто заболел и, он опасен для окружающих, поскольку от него можно заразиться. Лишь теоретически его можно транспортировать, если предоставить индивидуальный самолет», - отмечал он.

Тем не менее, Россия встретила гостивших в Ухане весьма настороженно: людей эвакуировали специальными бортами со специалистами Минобороны в области вирусологии, а по прибытии поместят на двухнедельный карантин.

Для карантина выбран санаторий в Тюменской области. Это один из двух регионов России, где власти зафиксировали первые случае заражения коронавирусом нового типа. Как объяснила главный государственный санитарный врач России Анна Попова, эвакуированных отправляют в Тюменскую область, потому что местные специалисты при обнаружении вируса не допустили его распространения.

Для карантинного размещения эвакуированных из Уханя людей выбран санаторий «Градостроитель». По данным анонимного источника Ura.ru, всех отдыхающих оттуда уже выселили, готовясь к приезду эвакуированных. Со слова Поповой известно, что вокруг санатория выставят «два периметра ограждения и охрану Нацгвардии», сообщал «Интерфакс».

Российские власти не фиксируют новых случаев заболевания коронавирусом в стране, но на всякий случай готовятся к широкому распространению инфекции, говорили накануне в Минздраве. Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в эфире НСН рассказал, что для профилактики коронавируса на бытовом уровне необходимо соблюдать те же рекомендации, что и при других острых респираторных инфекциях.

