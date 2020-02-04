Тюменский карантин

Специалисты пока затрудняются прогнозировать, как может развиваться в России заболеваемость в связи с китайским коронавирусом 2019-nCoV. Тем не менее, как заявил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, отсутствие прогнозов не является причиной для спокойствия, и Минздрав готовится к возможной массовой инфекции. По его словам, которые приводит «Интерфакс», врачей в регионах консультируют по вопросам диагностики, маршрутизации, лечения, реабилитации пациентов, которые могут быть инфицированы новым коронавирусом.

Вакцины от нового китайского коронавируса пока нет, - признал замглавы Минздрава. Создать саму вакцину несложно, - утверждал Сергей Краевой. Самое сложное, по его словам, - проверить вакцину, для чего требуется тестирование на клетках, мелких животных, необходимо провести доклинические исследования на крупных животных и клинические исследования. Но для этого необходим живой вирус, которого в распоряжении российских врачей пока нет. К великому, по словам представителя Минздрава, сожалению. Сейчас медики пытаются выделить штамм коронавируса из крови двух госпитализированных в России с таким диагнозом. Это – два единственных случая выявления коронавируса на территории России, один – в Забайкалье, другой – в Тюменской области. Оба заболевших - граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы.

В самом Китае число заболевших коронавирусом, вызывающим пневмонию, превысило 20 тысяч. Летальных случаев зафиксировано более 400. За пределами КНР случаи заболевания отмечены в двух десятках стран. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К эвакуации россиян из китайского Уханя, ставшего эпицентром вспышки заболевания, и провинции Хубэй, административной столицей которой он является, приступили Воздушно-космические силы России. Первый самолет ВКС уже прибыл в аэропорт Уханя с российскими военными медиками и специалистами Минобороны в области вирусологии. Облаченные в специальные защитные костюмы они с помощью бесконтактной термометрии проведут первичный осмотр всех эвакуируемых российских граждан, - сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным министерства иностранных дел, в список для эвакуации входит 147 человек, среди которых 10 граждан Белоруссии, один гражданин Армении, один гражданин Украины и три гражданина Казахстана.

Зоной карантина для эвакуированных из Китая россиян станет Тюменская область, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. По ее утверждению, все прибывающие люди здоровы, а Тюменская область – наиболее подготовленный регион для приема граждан в такой ситуации.

