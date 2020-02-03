Онищенко: Депортация больных короновирусом невозможна!

«Мы точно не будем этого делать. Я уверен, что такого распоряжения премьер-министр не мог дать, потому что есть и наши национальные требования, и международные требования. Мы должны оказать помощь, а потом это будет за пределами медицинской компетенции. Но, если человеку поставили диагноз, то его просто невозможно отправить. Острое респираторное заболевание требует госпитализации, потому что оно опасно и для того, кто заболел и, он опасен для окружающих, поскольку от него можно заразиться. Лишь теоретически его можно транспортировать, если предоставить индивидуальный самолет», - сказал Онищенко.

По данным на 3 февраля, число заразившихся короновирусом людей превысило 17 тыс человек, из них 361 больной умер. Вспышка 2019- nCoV произошла в конце декабря прошлого года в Китае.

Ранее НСН сообщала, что короновирус был диагностирован у гражданина КНР в Чите. В Минздраве дано указание проверить условия и качество медпомощи в инфекционной больнице, где пациенту оказывали помощь. Проверка вызвана жалобами китайца, госпитализированного с коронавирусом.



