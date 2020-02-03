Онищенко: Депортация больных короновирусом невозможна!
Бывший главный санитарный врач России в эфире НСН заявил, что транспортировка больных короновирусом возможна только индивидуальным самолетом.
Премьер-министр России Михаил Мишустин высказал намерение депортировать зараженных короновирусом иностранцев с территории страны, пишут РИА «Новости». На оперативном совещании уточнили, что мера вводится в рамках подписанного Мишустиным национального плана по борьбе с распространением заболевания.
Не поверил в такое распоряжение первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко. В беседе с НСН он завил, что депортация зараженных невозможна.
«Мы точно не будем этого делать. Я уверен, что такого распоряжения премьер-министр не мог дать, потому что есть и наши национальные требования, и международные требования. Мы должны оказать помощь, а потом это будет за пределами медицинской компетенции. Но, если человеку поставили диагноз, то его просто невозможно отправить. Острое респираторное заболевание требует госпитализации, потому что оно опасно и для того, кто заболел и, он опасен для окружающих, поскольку от него можно заразиться. Лишь теоретически его можно транспортировать, если предоставить индивидуальный самолет», - сказал Онищенко.
По данным на 3 февраля, число заразившихся короновирусом людей превысило 17 тыс человек, из них 361 больной умер. Вспышка 2019- nCoV произошла в конце декабря прошлого года в Китае.
Ранее НСН сообщала, что короновирус был диагностирован у гражданина КНР в Чите. В Минздраве дано указание проверить условия и качество медпомощи в инфекционной больнице, где пациенту оказывали помощь. Проверка вызвана жалобами китайца, госпитализированного с коронавирусом.
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