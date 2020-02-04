Попова объяснила, почему россиян из Китая эвакуируют именно в Тюмень

Решение эвакуировать россиян из Китая из-за распространяющегося коронавируса именно в Тюменскую область приято потому, что регион уже столкнулся с вирусом и не допустил его распространения. Об этом заявила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Ранее сегодня стало известно, что в Китай для эвакуации россиян вылетели два самолета ВКС России. В них находились военные медики и вирусологи Минобороны, а также средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты.