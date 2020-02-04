Попова объяснила, почему россиян из Китая эвакуируют именно в Тюмень

4 февраля 202019:52

Решение эвакуировать россиян из Китая из-за распространяющегося коронавируса именно в Тюменскую область приято потому, что регион уже столкнулся с вирусом и не допустил его распространения. Об этом заявила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

Ранее сегодня стало известно, что в Китай для эвакуации россиян вылетели два самолета ВКС России. В них находились военные медики и вирусологи Минобороны, а также средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые медицинские препараты.

Второй самолет ВКС вылетел за россиянами в Ухань

Напомним, что помимо КНР, случаи заражения коронавирусом зафиксированы ещё в 23 странах, в том числе в России. В нашей стране выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области. Оба заболевших – граждане Китая. Они и контактировавшие с ними лица госпитализированы. В свою очередь, замминистра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что, несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможной массовой инфекции.

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ФОТО: РИА Новости / Тимур Батыршин
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