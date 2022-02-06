Карантин по старым правилам. В Роспотребнадзоре разъяснили нововведения из-за «омикрона»
Сходство пандемии «омикрона» и распространения гриппа и ОРВИ позволило применять одни и те же принципы для введения карантина, отмечают ученые Роспотребнадзора.
Изоляция для россиян, контактировавших с больными COVID-19, отменяется в стране с 6 февраля. Постановление об этом ранее подписала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. При этом, если гражданин находился на изоляции из-за контакта с коронавирусом, то для него она тоже отменяется.
Напомним, теперь ношение перчаток больше не является обязательной мерой борьбы с коронавирусом. Роспотребназдор исключил эту меру из перечня противоэпидемических мероприятий против COVID-19.
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Васильевич Горелов заявил, что результаты исследований ученых констатировали изменения в характере эпидемического процесса в связи с вариантом коронавируса «омикрон». Отмечается стремительный рост числа заболевших при умеренной тяжести течения болезни и высокой распространенности возбудителя в популяции среди здоровых лиц. Такие характеристики эпидпроцесса исследователи отмечают при сезонном подъеме ОРВИ и гриппа, рассказал инфекционист в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Схожесть эпидемического процесса (источники инфекции, пути передачи, продолжительность инкубационного периода, сезонность, клиническое течение и другие) СOVID-19-омикрон и ОРВИ и гриппа, по мнению экспертов, позволяет внести следующие изменения в схему противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19, а именно:
1. Сконцентрировать усилия на работе с лицами с клиническими проявлениями заболевания,
2. Отказаться от изоляции контактных, что нецелесообразно при таком количестве вновь выявляемых случаев заболеваний, в том числе бессимптомными формами», - рассказал представитель ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор подготовил разъяснения для управлений ведомства в регионах. В связи в вступлением в силу с 06.02.2022 нового постановления главного государственного санитарного врача России основанием для перевода группы детского сада, класса или всей образовательной организации на дистанционный режим обучения стало отсутствие по болезни 20% и более детей в коллективе. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Юрьевна Пшеничная в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подробнее рассказала о нововведениях.
«Ранее для вывода на дистант группы или класса достаточно было одного заболевшего коронавирусной инфекцией ребенка. Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом "омикрон", которое схоже с течением ОРВИ. Этот критерий вывода на дистанционное обучение при 20% и более заболевших детей в коллективе успешно применялся и применяется при ОРВИ и гриппе и в советское время, и в Российской Федерации.
Такой подход будет применяться с 06.02.2022, то есть дети, находящиеся на дистанционном обучении как контактные по новой коронавирусной инфекции с 07.02.2022 могут приступать к очным занятиям», - пояснила профессор.
Ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН заявил, что отмена семидневного карантина не повлечет роста заболеваемости коронавирусом.
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