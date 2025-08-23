Москвичей предупредили о летучих мышах, ищущих убежище для зимней спячки

По ее словам, могут участиться случаи залетов летучих мышей в квартиры.



Акулова отметила, что пугаться такой встречи не стоит - маленький зверек дезориентирован и напуган не меньше человека.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил НСН, что бегемотиха, оставшаяся без партнера, вызвала резонанс в обществе, однако санкции на поставку в Россию кормов и ветпрепаратов были куда более болезненными.

