Москвичей предупредили о летучих мышах, ищущих убежище для зимней спячки

Период поиска убежища для зимней спячки начался у летучих мышей в Москве, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Могут ли новые вирусы китайских летучих мышей спровоцировать пандемию

По ее словам, могут участиться случаи залетов летучих мышей в квартиры.

Акулова отметила, что пугаться такой встречи не стоит - маленький зверек дезориентирован и напуган не меньше человека.

ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
