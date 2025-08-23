Москвичей предупредили о летучих мышах, ищущих убежище для зимней спячки
Период поиска убежища для зимней спячки начался у летучих мышей в Москве, рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По ее словам, могут участиться случаи залетов летучих мышей в квартиры.
Акулова отметила, что пугаться такой встречи не стоит - маленький зверек дезориентирован и напуган не меньше человека.
