Гидрометцентр: Из-за остатков урагана «Эрин» в конце августа в Москве может потеплеть
В последние дни августа остаточные погодные явления от урагана «Эрин», который обрушился на США, могут дойти до Европы и привести к потеплению в центральной части России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра РФ Марину Макарову.
По ее словам, один из погодных сценариев предполагает, что на остатках урагана может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и может пройти немного севернее Москвы. Макарова уточнила, что в связи с этим больше осадков выпадет в северных областях, а в столице будет тепло.
Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью НСН сообщила, что только в последние летние дни 30 и 31 августа в Москве столбики термометров преодолеют отметку +20 градусов.
