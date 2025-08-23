Гидрометцентр: Из-за остатков урагана «Эрин» в конце августа в Москве может потеплеть

По ее словам, один из погодных сценариев предполагает, что на остатках урагана может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и может пройти немного севернее Москвы. Макарова уточнила, что в связи с этим больше осадков выпадет в северных областях, а в столице будет тепло.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в интервью НСН сообщила, что только в последние летние дни 30 и 31 августа в Москве столбики термометров преодолеют отметку +20 градусов.