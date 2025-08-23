СМИ: Достать альпинистку Наговицыну с пика Победы невозможно

Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая уже несколько дней находится на пике Победы в горах Тянь-Шаня, спасаясь в спальном мешке, невозможно эвакуировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрия Грекова.

Он отметил, что ее местонахождение уже известно, но добраться до нее невозможно. По словам Грекова, за всю историю с этой вершины еще никого не эвакуировали. Начальник лагеря объяснил, что спуск руками оттуда нереален, а для вертолетной эвакуации требуется специальная техника, которой нет в Кыргызстане. Он заявил, что спасательная операция завершена.