СМИ: Достать альпинистку Наговицыну с пика Победы невозможно
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая уже несколько дней находится на пике Победы в горах Тянь-Шаня, спасаясь в спальном мешке, невозможно эвакуировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника базового лагеря Южный Иныльчек Дмитрия Грекова.
Он отметил, что ее местонахождение уже известно, но добраться до нее невозможно. По словам Грекова, за всю историю с этой вершины еще никого не эвакуировали. Начальник лагеря объяснил, что спуск руками оттуда нереален, а для вертолетной эвакуации требуется специальная техника, которой нет в Кыргызстане. Он заявил, что спасательная операция завершена.
Наталья Наговицына сломала ноги при спуске с вершины высотой 7 тысяч 439 метров и в настоящий момент находится на высоте 7 тысяч 200 метров на пике Победы в горах Тянь-Шаня. После происшествия итальянский альпинист смог доставить россиянке воду, спальный мешок и палатку, но позже скончался от отека мозга.
Согласно кадрам, полученным с дрона, который запускали к женщине, россиянка укрылась за огромным камнем в спальном мешке. При этом СМИ сообщали, что о состоянии и точном местонахождении Натальи информация уже несколько дней не поступала.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Непал планирует прекратить пускать на Эверест альпинистов без опыта.
