СМИ: В Китае откроют логистический порт для торговли с РФ

В приграничном городе Суйфэньхэ в китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны строят китайско-российский логистический порт, который поспособствует продвижению торговли с РФ и другими странами. Об этом сообщает агентство «Xinhua».

По данным источника, инвестиции в объект площадью до 23,7 тысячи квадратных метров составили примерно $17 млн. Ожидается, что новый проект простимулирует развитие региональной экономики и повысит качество товарооборота РФ и КНР.