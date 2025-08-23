СМИ: В Китае откроют логистический порт для торговли с РФ

В приграничном городе Суйфэньхэ в китайской провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны строят китайско-российский логистический порт, который поспособствует продвижению торговли с РФ и другими странами. Об этом сообщает агентство «Xinhua».

По данным источника, инвестиции в объект площадью до 23,7 тысячи квадратных метров составили примерно $17 млн. Ожидается, что новый проект простимулирует развитие региональной экономики и повысит качество товарооборота РФ и КНР.

В Китае откроют музей Победы в честь юбилея окончания Второй мировой войны

Уточняется, что на территории порта возводят комплекс для демонстрации и хранения различной продукции, перераспределения потоков, а также офисные здания и гостиничный сектор. Проект поможет расширить возможности обеих стран в сфере логистических услуг, позволив увеличить налоговые поступления и создать значительное количество рабочих мест.

Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев в интервью НСН отметил, что китайские бренды комфортно себя чувствуют на российском автомобильном рынке, но они совершенно не занимаются развитием дилерских центров, это раздражает и покупателей, и государство, и бизнесменов.

