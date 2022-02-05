Мир накроет волна болезней Альцгеймера и Паркинсона после пандемии коронавируса
Когда закончится пандемия коронавируса, мир захлестнет волна нейродегенеративных заболеваний, в числе которых болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза. Об этом заявил замдиректора Научного центра неврологии член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин в эфире программы «Посоветуйте, доктор» на «Радио России».
Соответствующие исследования проведены учеными лаборатории нейроморфологии Научного центра неврологии.
«Мы увидели большое количество включений белковых, которые характерны для нейродегенеративных заболеваний. То есть в различных нейронах в различных отделах мозга мы видим вкрапления патологических белков, которые обычно видны в мозге пациентов, страдающих теми или иными нейродегенеративными заболеваниями», - рассказал ученый.
По его словам, от 65 до 80 процентов пациентов, переболевших коронавирусом, часто страдают неврологическими осложнениями. Их появление не зависит от характера течения COVID-19.
«Драматизм ситуации в том, что по последним данным, степень тяжести коронавирусной инфекции не очень связана с частотой отдаленных неврологических последствий и все чаще и чаще наблюдается у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в нетяжелой форме»,- пояснил невролог.
Ранее ученые выяснили, что COVID-19 может повредить клетки мозга сильнее, чем тяжелая форма болезни Альцгеймера. Об этом говорится в работе американских нейрофизиологов. В исследовании участвовали 250 пожилых людей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,6 млн+177 тыс. / сут.
Умерли
335 тыс.+714 / сут.
Выздоровели
10,5 млн+60 507 / сут.
- Мир накроет волна болезней Альцгеймера и Паркинсона после пандемии коронавируса
- Мужская сборная России по хоккею отменила тренировку на Олимпиаде
- В ООН отреагировали на публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину
- Разумный шаг навстречу. Эпидемиолог объяснил, почему не боится потока фальшивых больничных после смягчения ковид-ограничений
- Два российских Ту-22М3 патрулировали воздушное пространство Белоруссии
- Столтенберг рассказал о разговоре с Макроном насчет Украины
- Для классов московских школ и групп детсадов отменили карантин по COVID-19
- Умер режиссер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виктор Бутурлин
- Роспотребнадзор разрешил не носить перчатки для борьбы с COVID-19
- Лукашенко назвал срок своего правления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru