Мир накроет волна болезней Альцгеймера и Паркинсона после пандемии коронавируса

Соответствующие исследования проведены учеными лаборатории нейроморфологии Научного центра неврологии.

«Мы увидели большое количество включений белковых, которые характерны для нейродегенеративных заболеваний. То есть в различных нейронах в различных отделах мозга мы видим вкрапления патологических белков, которые обычно видны в мозге пациентов, страдающих теми или иными нейродегенеративными заболеваниями», - рассказал ученый.

По его словам, от 65 до 80 процентов пациентов, переболевших коронавирусом, часто страдают неврологическими осложнениями. Их появление не зависит от характера течения COVID-19.

«Драматизм ситуации в том, что по последним данным, степень тяжести коронавирусной инфекции не очень связана с частотой отдаленных неврологических последствий и все чаще и чаще наблюдается у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в нетяжелой форме»,- пояснил невролог.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 может повредить клетки мозга сильнее, чем тяжелая форма болезни Альцгеймера. Об этом говорится в работе американских нейрофизиологов. В исследовании участвовали 250 пожилых людей.

