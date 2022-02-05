Мир накроет волна болезней Альцгеймера и Паркинсона после пандемии коронавируса

Когда закончится пандемия коронавируса, мир захлестнет волна нейродегенеративных заболеваний, в числе которых болезни Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза. Об этом заявил замдиректора Научного центра неврологии член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин в эфире программы «Посоветуйте, доктор» на «Радио России».

Перечислены первые признаки смертельной болезни мозга

Соответствующие исследования проведены учеными лаборатории нейроморфологии Научного центра неврологии.

«Мы увидели большое количество включений белковых, которые характерны для нейродегенеративных заболеваний. То есть в различных нейронах в различных отделах мозга мы видим вкрапления патологических белков, которые обычно видны в мозге пациентов, страдающих теми или иными нейродегенеративными заболеваниями», - рассказал ученый.

По его словам, от 65 до 80 процентов пациентов, переболевших коронавирусом, часто страдают неврологическими осложнениями. Их появление не зависит от характера течения COVID-19.

«Драматизм ситуации в том, что по последним данным, степень тяжести коронавирусной инфекции не очень связана с частотой отдаленных неврологических последствий и все чаще и чаще наблюдается у пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию в нетяжелой форме»,- пояснил невролог.

Ранее ученые выяснили, что COVID-19 может повредить клетки мозга сильнее, чем тяжелая форма болезни Альцгеймера. Об этом говорится в работе американских нейрофизиологов. В исследовании участвовали 250 пожилых людей.

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ФОТО: pixabay.com
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