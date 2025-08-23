Хоккеист Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение»
23 августа 202513:19
Игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса «Интервидение», сообщили организаторы.
«Обладатель Кубка Стэнли представит публике Кубок Интервидения — символ будущих побед и международного единства», — говорится в сообщении организаторов песенного конкурса.
Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ — 895 шайб.
Ранее рэпер и поэт ST (Александр Степанов) заявил специальному корреспонденту НСН, что у международного песенного конкурса «Интервидение» нет задачи «переплюнуть» «Евровидение».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хоккеист Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение»
- СМИ: Достать альпинистку Наговицыну с пика Победы невозможно
- МИД: Шаман соответствует всем критериям «Интервидения»
- ФСБ: Киев готовил убийства сотрудников предприятия ОПК Саратова
- Минобороны: ВС РФ освободили Среднее и Клебан-Бык в ДНР
- В России предложили создать фонд поддержки авторского кино
- СМИ: В Китае откроют логистический порт для торговли с РФ
- Гидрометцентр: Из-за остатков урагана «Эрин» в конце августа в Москве может потеплеть
- Умер журналист Кирилл Вышинский
- РЖД: В Ростовской области из-за падения БПЛА ВСУ задержали 38 поездов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru