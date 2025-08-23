Хоккеист Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение»

В Саратовской области сотрудники ФСБ задержали соучастника убийства генерал-лейтенанта Москалика В РФ отмечается увеличение числа случаев заражения новым штаммом коронавируса «Стратус» В Москве в возрасте 58 лет умер журналист, член СПЧ Кирилл Вышинский Победитель конкурса «Интервидение» получит кубок и 30 млн рублей Церемония прощания с режиссером Юрием Бутусовым проходит в Московском драматическом театре имени Пушкина