Хоккеист Овечкин стал послом международного музыкального конкурса «Интервидение»

Игрок клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал еще одним послом международного музыкального конкурса «Интервидение», сообщили организаторы.

«Обладатель Кубка Стэнли представит публике Кубок Интервидения — символ будущих побед и международного единства», говорится в сообщении организаторов песенного конкурса.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и рекордсменом по количеству голов в регулярных сезонах НХЛ — 895 шайб.

Ранее рэпер и поэт ST (Александр Степанов) заявил специальному корреспонденту НСН, что у международного песенного конкурса «Интервидение» нет задачи «переплюнуть» «Евровидение».

ФОТО: ТАСС
