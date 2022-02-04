Попова: «Омикрон» в два раза заразнее гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24» заявила, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» в два раза заразнее гриппа, поэтому он так быстро передается.
По ее словам, на сегодняшний день большая часть людей заражается именно омикрон-штаммом.
Ранее главный эксперт клинического госпиталя Лапино «Мать и дитя» по педиатрии Ольга Полякова в пресс-центре НСН заявляла, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» не несет опасности для людей и напоминает обычное ОРВИ.
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