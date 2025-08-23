Минобороны: ВС РФ освободили Среднее и Клебан-Бык в ДНР

По данным ведомства, в операции приняли участие подразделения группировки войск «Запад». Кроме того, в МО уточнили, что подразделения «Южной» группировки войск в ДНР освободили населенный пункт Клебан-Бык.

Ранее в министерстве объявили, что ВС РФ ликвидировали склады с боеприпасами ВСУ в Сумской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».