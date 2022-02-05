Роспотребнадзор разрешил не носить перчатки для борьбы с COVID-19
Ношение перчаток больше не является обязательной мерой борьбы с коронавирусом. Роспотребназдор исключил эту меру из перечня противоэпидемических мероприятий против COVID-19.
Изменен пункт 4.4 соответствующего постановления Главного государственного санитарного врача России. Документ размещен на интернет-портале правовой информации.
«Соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров», — цитирует документ RT.
В предыдущей редакции постановления, отмечает РИА Новости, для борьбы с коронавирусом предписывалось носить гигиенические перчатки.
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