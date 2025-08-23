ФСБ: Киев готовил убийства сотрудников предприятия ОПК Саратова
Соучастник убийства замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе, задержанный накануне в Саратовской области, рассказал, что спецслужбы Украины собирались убить сотрудников оборонно-промышленного предприятия Саратова. Об этом сообщили в ФСБ.
Злоумышленник признался, что помогал Киеву собирать данные для убийства гражданских и в 2025 году по заданию куратора наблюдал за несколькими сотрудниками предприятия оборонно-военного комплекса Саратова.
Ранее в ФСБ сообщили, что соучастник убийства Ярослава Москалика в апреле 2025 года в Подмосковье полностью признал свою вину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
