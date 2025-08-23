МИД: Шаман соответствует всем критериям «Интервидения»
Певец Шаман, заслуженный артист России Ярослав Дронов полностью соответствует всем критериям международного музыкального конкурса «Интервидение-2025», и его песня не является политическим заявлением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александра Алимова.
Он подчеркнул, что исполнитель известен не только в России, но и за ее пределами, а также имеет награды и признание. Алимов добавил, что конкурсная песня Шамана «Прямо по сердцу», созданная продюсером Максимом Фадеевым, написана в жанре популярной музыки и посвящена общечеловеческим ценностям.
«Мы уверены, что зрители во всем мире воспримут ее как яркое музыкальное выступление, а не как политическое заявление», - отметили в МИД.
Международный песенный конкурс «Интервидение-2025» состоится в Москве 20 сентября. Участие в нем уже подтвердили примерно 20 стран, в том числе из Латинской Америки, СНГ, Африки, Азии и с Ближнего Востока.
Ранее российский рэпер и поэт ST (Александр Степанов) заявил специальному корреспонденту НСН, что у «Интервидения» нет задачи «переплюнуть» «Евровидение».
