В России предложили создать фонд поддержки авторского кино

Поддержка авторов и независимых киностудий, которые создают экспериментальное и авторское кино в России, является инвестицией в будущее, поэтому важно содействовать таким проектам через создание специальных фондов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера и сценариста Федора Кудрявцева.

По его словам, опыт показал, что авторы, которые умеют снимать независимое кино, потом создают и качественные блокбастеры.

Кинотеатры призвали прокатчиков фильтровать контент для большого экрана

Режиссер считает, что единственным источником появления «свежих картин» остается конкурс дебютных работ. При этом, добавил Кудрявцев, мастерам сложно входить в кинобизнес, сохраняя индивидуальность, так как их следующие работы должны соответствовать трендам на рынке.

Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заметил, что в советское время на большой экран выходило больше талантливого кино, однако достойные фильмы снимаются и сегодня, господдержка кинематографа же в настоящий момент действует во всем мире.

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:ФильмРежиссерРоссияКино

