В России предложили создать фонд поддержки авторского кино

Поддержка авторов и независимых киностудий, которые создают экспериментальное и авторское кино в России, является инвестицией в будущее, поэтому важно содействовать таким проектам через создание специальных фондов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера и сценариста Федора Кудрявцева.

По его словам, опыт показал, что авторы, которые умеют снимать независимое кино, потом создают и качественные блокбастеры.