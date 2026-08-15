Как расширение списка запретных зон для полетов повлияет на стоимость билетов

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Минтранс планирует более чем в два раза расширить список запретных зон для полета, включив в него объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры по представлению ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний и регионов. Отмечается, что запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов.

Известно, что в новый проект приказа включили 818 зон по всем 14 зонам Единой системы организации воздушного движения: от Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской. В действующей версии приказа, которая была принята в 2022 году, запретных зон было 374.