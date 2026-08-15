Как расширение списка запретных зон для полетов повлияет на стоимость билетов
Авиаэксперт Павел Герасимов в эфире НСН рассказал, что незначительное изменение маршрута всегда включено в планирование полетов.
Расширение списка запретных зон для полетов не повлияет на расход топлива и цены на билеты, так как запретные объекты незначительны в масштабах авиации, но стоимость билетов вырастет из-за подорожания издержек авиакомпаний. Об этом в беседе с НСН заявил экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Минтранс планирует более чем в два раза расширить список запретных зон для полета, включив в него объекты критической промышленной, дорожной и энергетической инфраструктуры по представлению ФСБ, Минобороны, Минпромторга, госкомпаний и регионов. Отмечается, что запрет будет бессрочным и распространится на все виды воздушных судов.
Известно, что в новый проект приказа включили 818 зон по всем 14 зонам Единой системы организации воздушного движения: от Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской. В действующей версии приказа, которая была принята в 2022 году, запретных зон было 374.
До этого Росавиация снизила предельную высоту полетов в районе Московского авиационного узла (аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский) и ввела запрет на транзитные рейсы. Уточняется, что снижение предельно допустимой высоты приводит к росту полетного времени и расходов на топливо. Однако Герасимов отметил, что расширение списка запретных зон не принесет значительных изменений.
«Закрытых зон у нас всегда было много. Дополнительное внесение в список запретных зон — это выписка такого документа, как NOTAM (Notice to Air Missions — официальное извещение для пилотов и других специалистов авиационной отрасли с оперативной важной информацией, которая может повлиять на безопасность или планирование полета, но не была заранее включена в официальные сборники – прим. НСН), где указана корректировка маршрута. Поэтому, когда бортовые компьютеры самолета выстраивают маршрут, они учитывают эти закрытые воздушные зоны, которые над закрытыми городами, поселками и отдельными объектами в масштабе авиации вообще не так критичны. Какие-то корректировки будут внесены», - рассказал он.
Эксперт подчеркнул, что в полет всегда заложены изменения, в том числе связанные с погодными условиями.
«У нас есть изменения в Московском авиаузле. Это изменение правил захода на одну из полос в аэропорту "Шереметьево". Это вызывает дополнительный дискомфорт для жителей, потому что самолеты на этом круге начинают снижаться с авиационным шумом. Чтобы как-то критично увеличилось время полета — эти изменения такого не принесут. Будут минутные изменения, которые и так всегда заложены, когда рассчитываются полеты, из-за встречного ветра, метеоусловий и так далее. Стандартная практика. Во время стихийных бедствий: ураганов, извержения вулканов, лесных пожаров и так далее — происходит то же самое. Поэтому ничего страшного. Изменений, которые можно будет заметить, не ожидается», - уточнил Герасимов.
При этом, по его словам, цены на авиабилеты вырастут, но не из-за расширения списка запретных зон для полета.
«Эти зоны настолько небольшие в масштабах воздушного судна, что принципиального значения для расхода топлива нет. На стоимость билетов это не повлияет. На цены повлияет то, что стоимость курса специальных прав заимствования (виртуальная расчетная единица МВФ, используемая только для межгосударственных расчетов – прим. НСН) и авиационного керосина кардинально растут. Поэтому издержки авиакомпаний только за июнь выросли около 8%. Цены будут расти», - заключил собеседник НСН.
Ранее юрист Андрей Лухин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что технические посадки во время авиарейсов — это распространенная и вполне легитимная практика, о которой пассажиров обязаны информировать при покупке билетов.
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