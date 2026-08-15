СМИ: Познер решил продать пятикомнатную квартиру в центре Москвы

Сделка проходит в закрытом формате — по желанию владельца объявление не размещают в открытых источниках. Показ помещения организуют исключительно для заинтересованных покупателей, причём без присутствия самого телеведущего.



В последние годы Владимир Познер большую часть времени проводит за границей — в США и Франции. В Москву он планирует приехать в конце августа (28–29 числа) и в начале сентября (6–7 числа).



Объект выставили на рынок в 2026 году, однако пока желающих приобрести квартиру не нашлось. По данным Mash, потенциальных покупателей смущает расположение на первом этаже. При этом за состоянием жилья следят специально привлечённые рабочие — они регулярно наведываются в квартиру.



Риелтор, знакомый с ситуацией, рассказал журналистам, что ранее недвижимость сдавали в аренду — это позволяло получать доход, пока владелец отсутствовал. Сейчас квартира не используется, а доходы Познера формируются за рубежом.



Жилая площадь объекта — 232 кв. м. В планировку входят гостиная (41 кв. м), кухня‑столовая, две спальни с просторной гардеробной, комната для персонала, постирочная, спортзал и пять совмещённых санузлов. В стоимость также включён гараж площадью 15 кв. м.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер на фоне слухов о своем возвращении на телевидение заявил НСН, что пока таких предпосылок нет.

